"Жахлива тактика": США відреагували на обстріл Запоріжжя

Пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на обстріл Запоріжжя російськими загарбниками, в результаті якого загинули три людини та ще десятки отримали поранення.

Також читайте Журналістка ТСН зазнала поранення під час знімань у Запоріжжі

Про це вона написала у себе на сторінці X.

Вона зазначила, що росіяни використовують жахливу тактику, яка має на меті вбити журналістів та рятувальників, які прибули на місце події.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події", – зазначила вона.

Крім того, пані посол наголосила, що російський режим повинен бути притягнутим до відповідальності за свої злочини проти українського цивільного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вбили двох жителів Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники обстріляли житлові будинки у Покровську.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.