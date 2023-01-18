Жахливі кадри: з'явилося відео, зняте одразу після падіння гвинтокрила в Броварах

Вогонь розкинувся по території перед житловим будинком і біля дитсадка.

У середу вранці, 18 січня, у Броварах під Києвом поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил.

У соцмережах з'явилося відео, зняте одразу після падіння гелікоптера.

На кадрах, очевидно знятих з балкона будинку, де впав літак, помітно частину гелікоптера, який горить біля під'їзду, та полум'я, яке розкинулося по території перед будинком і дитсадком.

Падіння гвинтокрила в Броварах

Як вже повідомлялось, на дитячий навчальний заклад "Джерельце" вертоліт впав якраз вой момент, коли дітей приводили туди батьки.

Виглядає так, що вертоліт впав на дитячий садок, його буквально протягло по даху і він зупинився вже біля під'їзд 12-поверхівки - гвинт скрутило, пом’яло машину під під'їздом.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них - 1 дитина. Зокрем загинуло і керівництво МВС, яке летіло до Харкова.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядається декілька версій.

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