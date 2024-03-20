Жахливі назви українських дитсадків виявила перевірка: від “Карандашкіно” до “Універсул прікіндеїлор”

Під час вибіркової перевірки було виявлено цілу низку назв дошкільних навчальних закладів, які необхідно привести у відповідність до норм українського правопису та стандартів державної мови.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у своєму зверненні до органів місцевого самоврядування, місцевих військових адміністрацій та власників приватних закладів освіти.

“До нас надходять непоодинокі скарги щодо назв дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам державної мови, а деякі - просто здоровому глузду”, - зазначив він.

Як приклад невідповідних стандартам української мови назві Тарас Кремінь, зокрема, назвав такі - “Івушка”, “Ладоньки”, “Карандашкіно”, “Солнишко”, “Кузнєчик”, “Васильок”, “Топольок”, “Зоренька”, “Заїнька”, “Черьомушки”, “Рома+Машка”, “КульБабочка”, “Инжераш”, “Мугурел”, “Універсул прікіндеїлор”, “Ендекерт”, “Пачірта”, "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", “Спік Інглиш”, “Грінрайс кідс”.

“Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край”, - наголосив мовний омбудсмен.

Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до Закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою. При цьому вони можуть дублюватися англійською мовою — з правого боку або внизу.

Нагадаємо, Державна служба якості освіти України здійснила онлайн-опитування вчителів, батьків та учнів. Вони відповіли, чи вважають українську мову рідною. Виявилося, що понад 90% дорослих і дітей вважають українську мову рідною.

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