"Жахливий фашизм": у Мережу потрапило фото з бійцем "Азова" на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Військового ЗСУ сфотографували з хасидом в Умані.

У Мережу потрапило фото з військовим полку "Азова", який на святкуванні юдейського нового року в Умані – Рош га-Шана – вітав свого друга-хасида.

Світлину опублікував журналіст Денис Казанський.

Військовий "Азова" з другом-хасидом в Умані / Фото: Денис Казанський

"Страшне фото. Боєць "Азова" зустрічає в Умані свого друга під час святкування єврейського нового року. Жахливий фашизм", - підписав іронічно фото журналіст.

Нагадаємо, до Умані з’їхалися вже понад 32 тисячі хасидських паломників з усього світу. Протягом 15-17 вересня вони святкуватимуть юдейський новий рік – Рош га-Шана.

Читайте також: