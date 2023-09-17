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"Жахливий фашизм": у Мережу потрапило фото з бійцем "Азова" на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Жахливий фашизм": у Мережу потрапило фото з бійцем "Азова" на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Хасиди в Умані / Фото: Getty Images

Військового ЗСУ сфотографували з хасидом в Умані.

У Мережу потрапило фото з військовим полку "Азова", який на святкуванні юдейського нового року в Умані – Рош га-Шана – вітав свого друга-хасида.   

Світлину опублікував журналіст Денис Казанський.

Військовий
Військовий "Азова" з другом-хасидом в Умані / Фото: Денис Казанський

"Страшне фото. Боєць "Азова" зустрічає в Умані свого друга під час святкування єврейського нового року. Жахливий фашизм", - підписав іронічно фото журналіст.

Нагадаємо, до Умані з’їхалися вже понад 32 тисячі хасидських паломників з усього світу. Протягом 15-17 вересня вони святкуватимуть юдейський новий рік – Рош га-Шана. 

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Дата публікації
Перегляди
1806
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