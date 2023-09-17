"Жахливий фашизм": у Мережу потрапило фото з бійцем "Азова" на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Військового ЗСУ сфотографували з хасидом в Умані.
У Мережу потрапило фото з військовим полку "Азова", який на святкуванні юдейського нового року в Умані – Рош га-Шана – вітав свого друга-хасида.
Світлину опублікував журналіст Денис Казанський.
"Страшне фото. Боєць "Азова" зустрічає в Умані свого друга під час святкування єврейського нового року. Жахливий фашизм", - підписав іронічно фото журналіст.
Нагадаємо, до Умані з’їхалися вже понад 32 тисячі хасидських паломників з усього світу. Протягом 15-17 вересня вони святкуватимуть юдейський новий рік – Рош га-Шана.
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