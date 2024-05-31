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Жахливий обстріл Харкова, пожежа на нафтобазі в РФ та потужний вибух у Києві: головні новини ночі 31 травня 2024 року

Жахливий обстріл Харкова, пожежа на нафтобазі в РФ та потужний вибух у Києві: головні новини ночі 31 травня 2024 року

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії / Фото: Суспільне

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

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  • Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: горить російський порт Кавказ Читати далі –>
  • Ворожий обстріл Харкова: рятувальники продовжують шукати людей під завалами Читати далі –>
  • У Росії спалахнула чергова нафтобаза унаслідок "повітряного удару" Читати далі –>
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