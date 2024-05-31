Жахливий обстріл Харкова, пожежа на нафтобазі в РФ та потужний вибух у Києві: головні новини ночі 31 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди Читати далі –>
- Жорстока нічна атака РФ по Харкову: що відомо на цю годину, фото Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи: горить російський порт Кавказ Читати далі –>
- Ворожий обстріл Харкова: рятувальники продовжують шукати людей під завалами Читати далі –>
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- У Києві пролунав гучний вибух: що сталося Читати далі –>
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