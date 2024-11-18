Жахливий обстріл Одеси: кількість потерпілих та загиблих зросла

Кровожерливість російських терористів просто не знає меж.
Внаслідок обстрілу Одеси збільшилася кількість потерпілих та загиблих. Жертвами ворожої атаки стало 10 людей. Ще 43 – дістали поранення.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Серед загиблих: 7 поліцейських, медик та 2 місцевих мешканців.
За даними МВС, вже відомо про 43 постраждалі людини.
Врятувати вдалося двох людей.
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Нагадаємо, російські терористи вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені.
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