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Жахливий обстріл Одеси: кількість потерпілих та загиблих зросла

Жахливий обстріл Одеси: кількість потерпілих та загиблих зросла

Руйнування в Одесі внаслідок ракетного удару 18 листопада / Фото: Одеська обласна прокуратура

Кровожерливість російських терористів просто не знає меж.

Внаслідок обстрілу Одеси збільшилася кількість потерпілих та загиблих. Жертвами ворожої атаки стало 10 людей. Ще 43 – дістали поранення.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Серед загиблих: 7 поліцейських, медик та 2 місцевих мешканців. 

За даними МВС, вже відомо про 43 постраждалі людини.

Врятувати вдалося двох людей.

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Нагадаємо, російські терористи вдень 18 листопада здійснили чергову ракетну атаку на Одесу. Є жертви та поранені. 

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