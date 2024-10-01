Жахливий обстріл ринку в Херсоні: що відомо про загиблих і поранених

Зранку 1 жовтня армія РФ вдарила по ринку в Центральному районі Херсона. Станом на 11:00 відомо про шістьох загиблих і понад шість травмованих містян.

Про це повідомили очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та Офіс генпрокурора.

"Станом на 11:00 внаслідок обстрілу середмістя Херсона загинуло шестеро містян. Сьомого постраждалого, якого вважали загиблим, лікарі змогли стабілізувати. Втім, його стан залишається вкрай важким", — поінформували в ОГ.

Зазначається, що, ймовірно, окупанти атакували місто зі ствольної артилерії. Обстріл відбувся поруч з місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту.

Своєю чергою, Прокудін повідомив, що відомо про шістьох травмованих осіб через удар по ринку. П'ятеро потерпілих наразі перебувають у лікарні, а одному – меддопомогу надали на місці.

"У важкому стані до лікарні доправлено 65-річного херсонця. Він дістав вибухову травму, поранення живота, грудної клітки і ноги. Ще у жінок 1969, 1956 років народження, а також у жінок 65 і 40 років — вибухові травми, контузії, уламкові поранення. 64-річний чоловік отримав допомогу на місці. У нього вибухова травма і уламкове поранення вуха", — розповів голова ОВА.

З його слів, ймовірно, був обстріл з танка. Влучання було у будівлю аптеки, а поряд розташовані і зупинка громадського транспорту, і торговельні точки.