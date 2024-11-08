Жахливий обстріл Запоріжжя: поліція показала перші хвилини після удару РФ (відео)

Як бачимо, Росія здатна лише тероризувати і вбивати мирне населення.

Патрульні показали кадри із бодікамер, які зафіксовані у перші хвилини після удару по Запоріжжю. Вони спільно з іншими екстреними службами надавали допомогу травмованим, забезпечували регулювання руху та скеровували людей у безпечні місця.

Кадри оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як наголосив посадовець, ворог цинічно завдає ударів керованими авіабомбами по мирному населенню Запоріжжя.

"Терор та вбивства цивільних — ось що несе Росія. Співчуття родинам загиблих. Колегам дякую за службу", — написав Білошицький.

Нагадаємо, у четвер, 7 листопада, російська терористична армія здійснила обстріл Запорізької області ракетами та керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання по житлових будинках та лікарні. Кривава атака забрала життя 9 людей.

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