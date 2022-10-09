Жахливий ракетний удар по Запоріжжю: пошкоджені та зруйновані будинки, загинуло 17 осіб

Близько 2-ї години ночі 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю.

Внаслідок атаки по Запоріжжю зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Станом на 6 годину ранку відомо про 17 загиблих.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, - пише Суспільне.Запоріжжя.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих з'ясовується. На місці працюють відповідні служби".

Зокрема ракетним ударом зруйнований під'їзд багатоповерхівки.

Також пошкоджені інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору міста.

За попередніми даними, зруйновано 5 приватних будинків та близько 40 – пошкоджені.

Рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів. Анатолій Куртєв закликав містян долучитись та допомогти комунальникам.

Обстріли Запоріжжя

Протягом останнього тижня ворог продовжує завдавати ударів по Запоріжжю: зруйновані будинки, інфраструктура та є загиблі місцеві мешканці.

8 жовтня стало відомо про зростання кількості жертв внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя, що трапився днями, - під завалами знайшли 19 тіл.

7 жовтня, окупаційні війська атакували двома іранськими дронами-камікадзе, які поцілили в об'єкти критичної інфраструктури міста. Один із дронів упав у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Є інформація про одного постраждалого, у нього осколкові поранення.

6 жовтня по Запоріжжю випустили одразу сім ракет. Вони поцілили в багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару загинуло 12 осіб. В Офісі президента відреагували на масований ракетний обстріл південного міста.

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