Жахливий удар балістикою по житловому кварталі Одесі: кількість вбитих знову зросла

В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок балістичного удару армії РФ вдень 18 листопада. Відомо, що загинуло вже 11 осіб.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

Сьогодні у міській лікарні помер чоловік. Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", - поінформував міський голова.

Обстріл Одеси 18 листопада

18 листопада російські війська атакували Одесу балістикою, внаслідок удару сталося влучання в багатоповерхівку. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільній інфраструктурі.

Спочатку повідомлялося про велику кількість загиблих. Серед вбитих ракетою були медики, поліцейські, звичайні цивільні. Поранення отримали діти та дорослі.

Балістика змінила життя Одеси!

Читайте також: