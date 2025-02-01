Жахливий удар ракетою по будинку в Полтаві: кількість загиблих стрімко зросла

У Полтаві зростає кількість жертв ракетного удару по багатоповерховому будинку зранку 1 лютого. Наразі відомо про сімох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"До семи зросла кількість загиблих у Полтаві. 22 людини врятували рятувальники зі зруйнованої російським ударом житлової багатоповерхівки. 14 осіб поранено. Серед травмованих - троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ранку на місці "прильоту" тривають аварійно-рятувальні роботи. Окрім рятувальників та поліцейських, задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками.

Як повідомлялося, зранку 1 лютого під час повітрняної тривоги росіяни ракетою влучили у житловий будинок в Полтаві. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Окрім того, сталися пошкодження інших будівель, що розташовані поруч.

Влучання у багатоповерхівку в Полтаві: перші хвилини після "прильоту"

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