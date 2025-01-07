Пів року ґвалтував свою 11-річну дочку: на Волині судитимуть педофіла

Обвинувачений перебуває під вартою та незабаром постане перед судом

У Волинській області до суду скерували обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Камінь-Каширського району, який протягом пів року систематично ґвалтував та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним жителем одного із сіл Камінь-Каширського району зґвалтування та неодноразового сексуального насильства щодо особи, яка не досягла 14 років, а також заподіяння їй умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження

За даними слідства, протягом травня-листопада 2024 року чоловік неодноразово вчиняв відносно дитини дії сексуального характеру, що призвели до тяжких наслідків для її здоров'я, що проявилися у вигляді тривожно-депресивної реакції.

"Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки "Барнахус", за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою та незабаром постане перед судом. Йому інкримінуються частини 4 статті 152, частини 6 статті 153 та частини 1 статті 122 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині затримано педофіла, який неодноразово ґвалтував 10-річну дівчинку.

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