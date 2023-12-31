Жахлива доба у регіонах України: обстріли, пожежі та загиблі

Доба в Україні минула з обстрілами та вибухами. Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили БпЛА типу "Shahed".

Внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Черкаська область: доба минула з повітряними тривогами та роботою ППО. Попередньо — без наслідків. Оперативні групи продовжують обстеження території.

Київщина: вночі область була атакована ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО.

Внаслідок атаки на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували.

За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає. Жертви та постраждалі відсутні.

Чернігівщина: за добу — 6 обстрілів (46 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район.

Через удари некерованих авіаційних ракет із гелікоптерів у прикордонному селі Семенівської громади загорілись два приватні житлові будинки, 5 будівель господарського призначення.

Із РСЗВ ворог обстріляв місто Семенівку, загинула одна людина та одна — отримала поранення. Пошкоджено близько 30 будівель житлового та господарського призначення та будівлі на території місцевого підприємства.

Сумщина: вночі росіяни здійснили 4 мінометні обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська (16 вибухів ) та Середино-Будська (5 вибухів) громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 179 вибухів.

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з ПТРК, з дрону типу FPV (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи) та мінометні обстріли (14вибухів). Один FPV дрон влучив в складське приміщення непрацюючого цукрового заводу та здетонував. Також було влучання у вежу мобільного зв’язку. В результаті обстрілу ще одним дроном пошкоджено будинок центру первинної медичної допомоги. Внаслідок скидання ВОГ з БПЛА пошкоджено лінію зв’язку.

Запорізька область: росіяни завдали 126 ударів по 22 населених пунктах області.

97 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Гуляйпільського, Левадного, Темирівки, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

Внаслідок ворожої атаки по Степногірську загинув 43-річний місцевий житель.

Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: протягом вчорашнього дня агресор обстрілював Нікопольщину артилерією та цілив по району безпілотниками.

Удари прийшлися по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах.

Поранена 65-річна жінка. Вона - у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені адмінбудівля, комунальне підприємство, агрофірма, п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка.

Потрощені і 18 господарських споруд, авто. Зачепило газогони та лінії електропередач.

У Дніпрі через падіння уламків збитої ракети є руйнування на території підприємства.

Сили ППО також збили безпілотник у Нікопольському районі. Ніч минула тихо.

Харківщина: вчора ввечері ворог випустив по м. Харкову щонайменше 6 ракет. Попередньо 2 з них – Іскандер.

Загиблих немає. В результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 – перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані.

Пошкоджено готель, житлові будинки, лікувальні установи, громадські місця, автомобілі

Вночі ворог завдав удару по місту Харкову безпілотниками "Шахед".

Пошкоджені відділення банку, Інститут метрології, житлові будинки, адміністрація Київського району, кафе.

Також вночі окупанти обстріляли с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучено тіла трьох людей.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Противник завдав авіаційних ударів біля Піщаного Куп'янського району.

Луганщина: вчора росіяни атакували з неба біля Новоселівського, Стельмахівки, Надії, Білогорівки.

За добу противник здійснив 163 обстріли (569 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 20 обстрілів.

Вид озброєння – ракета ОТРК "Іскандер-М", ЗРК "С-300", ракети (тип встановлюється, авіаудар (тип ракети не встановлено), БПЛА "Герань-2", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерія, танк.

Пошкоджено 48 житлових будинків (з них 5 —багатоквартирні), 2 господарчих споруди, золошлаковий провід ТЕС, трубопровід тепломережі ТЕС, тролея вагонотовкача, 4 ЛЕП, адмінбудівля, будівля ліцею, будівля ЦМЛ.

За добу на Донеччині: 4 загиблих та 12 поранених.



Миколаївщина: вчора силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один ворожий БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора артилерійський удар фіксувався по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Без постраждалих.

Крім того, цього ж дня о 23:44 ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: ворог атакував область безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".

Підрозділи протиповітряної оборони результативно знищивши 6 "Шахедів".

Уламками збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл (380 снарядів), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (27 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 25 населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі.

Зранку ворог обстріляв Михайлівку Новоолександрівської громади.

По центральній частині населеного пункту зафіксовано щонайменше два десятки "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено школу, адміністративну будівлю та магазин. Люди не постраждали.

Окупанти обстріляли Антонівку. Травми, несумісні з життям, отримав 55-річний чоловік. У момент обстрілу він перебував на подвір’ї будинку.

Ввечері російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні. Загинула 59-річна жінка.

За добу по області: дві людини загинули.

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