"Жалюгідна пародія": Безугла жорстко потролила Порошенка і розсмішила Мережу

Нардепка Марʼяна Безугла знову потролила в Мережі лідерку партії “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, заявивши, що “ці динозаври її смішать”.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, доповнивши його красномовними світлинами.

“Неповторний оригінал. Жалюгідна пародія. P.S. Соррі, смішать мене ці динозаври”, — написала Безугла.

Скриншот допису Безуглої

Користувачі з реакціями не забарились:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, нещодавно одіозна нардепка Марʼяна Безугла портролила в Мережі лідерку партії “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

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