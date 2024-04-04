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"Жалюгідна пародія": Безугла жорстко потролила Порошенка і розсмішила Мережу

"Жалюгідна пародія": Безугла жорстко потролила Порошенка і розсмішила Мережу

Марʼяна Безугла “рознесла” Порошенка та збурила Мережу. Фото: Facebook

Дізнайтеся, що стало причиною чергового тролінгу.

Нардепка Марʼяна Безугла знову потролила в Мережі лідерку партії “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, заявивши, що “ці динозаври її смішать”.

Відповідний допис вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook, доповнивши його красномовними світлинами. 

“Неповторний оригінал. Жалюгідна пародія. P.S. Соррі, смішать мене ці динозаври”, — написала Безугла. 

Скриншот допису Безуглої / ©
Скриншот допису Безуглої

Користувачі з реакціями не забарились:

Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої
Скриншот коментарів під дописом Безуглої / ©
Скриншот коментарів під дописом Безуглої

Нагадаємо, нещодавно одіозна нардепка Марʼяна Безугла портролила в Мережі лідерку партії “Батьківщина”, народну депутатку Юлію Тимошенко та лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

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