Жаритиме +40 градусів: якою буде погода у понеділок, 15 липня

Високі температури повітря ще триватимуть.
Завтра, 15 липня, пікові значення температури повітря досягатимуть і перевищуватимуть +40 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"На кілька градусів буде нижчою температура повітря у західній частині, очікується +28+43 градуси. Надалі на півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) триватиме надзвичайна спека. Послаблення спеки орієнтовно в цих регіонах від 26 липня", - написала вона.
Погода у Києві
У Києві понеділок, вівторок та середа будуть рекордно пекучими, +36+38 градусів, ймовірно вище. Сухо, сонячно. У столиці послаблення спеки очікується 18 липня.
Нагадаємо, у ДСНС попередили, що у більшості східних й південних областей очікується аномальна спека. За даними "Укргідрометцентру", причина — у поширенні тропічного повітря з Африки. Рятувальники порадили за можливості не виходити на вулицю і пити багато води.
В "Укренерго" повідомили, що через спеку більш відчутний дефіцит потужності в енергосистемі. З підвищенням температури збільшилося й споживання електроенергії, тому протягом усієї доби будуть застосовувати графіки відключень.
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