Жарознижуючі чи жарознижувальні ліки: як українською грамотно вживати слово

Якщо ви хочете повідомити, що застосовуєте певні ліки для зниження високої або підвищеної температури, не називайте їх жарознижуючими.

Правильне вживання слів під час розмови є важливим елементом культури та української спадщини. Одне з таких слів, які краще не використовувати в українській мові, це називати ліки жарознижуючі.

Про це пише NV з посиланням на словник української мови, де правопис даного слова надано некоректно.

Саме жарознижуючий — той, що використовується для зниження високої або підвищеної температури, — не потрібно вживати.

Більшість мовознавців радять уникати активних дієприкметників теперішнього часу. Це тому, що вони є невластивими для сучасної української мови. Йдется про дієприкметники, які закінчуються на -ачий, -ячий, -учий, -ючий.

Це важливо, оскільки використання правильної лексики є ключовим для збереження та розвитку української мови. Використання правильних термінів та виразів допомагає зберегти чистоту мови та підтримує її розвиток. Тому завжди варто перевіряти правильність використовуваних слів та виразів, особливо коли мова йде про медичну термінологію.

Саме "жарознижувальні" ліки варто запитувати в аптеці за потреби. Ви також можете використати синонім і сказати протигарячкові ліки.

Тим часом ШІ висунув топ-найгарніших слів українською мовою. Штучний інтелект проаналізував мову нашого спілкування та на основі цього зробив перелік власного вподобання.

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