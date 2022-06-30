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Жарт дня: Міноборони РФ назвало ганебну втечу окупантів зі Зміїного "кроком доброї волі"

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Жарт дня: Міноборони РФ назвало ганебну втечу окупантів зі Зміїного "кроком доброї волі"

Фото: Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук

В Міноборони РФ підтвердили вивід військ з українського острова Зміїний.

Свою втечу вони назвали "кроком доброї волі".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

"ЗС РФ 30 червня в якості кроку доброї волі завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, який там перебував, повідомили в Міноборони РФ. Рішення ЗС РФ вивести гарнізон із острова Зміїного не дозволить Києву спекулювати на темі неможливості вивезення зерна, йдеться у повідомленні", - повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Нагадаємо, що раніше ОК "Південь" повідомило, що протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділам ЗСУ по острову Зміїний.

"Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і залишив острів. Наразі Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи", - йдеться в повідомленні.

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