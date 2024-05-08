Жарти від ТЦК чи гумор по-одеськи: у Мережі з'явилися начебто інтимні пропозиції для ухилянтів

В Одесі – своя атомосфера. Там ухилянтам уже пропонують секс за гроші, не виходячи з дому, щоб не спіймав ТЦК.

Мережу збурило оголошення, розміщене в Одесі. Там жінка пропонує сексуальні послуги за гроші ухилянтам, які бояться вийти з дому.

"Секс для ухилянтів Одеса. Боїшся виїздити з дому? Я приїду до тебе сама і навіть залишуся на ніч", – йдеться в оголошенні. Далі вказаний номер телефону і ім'я жінки – Людмила.

У Мережі іронізують, що вказаний номер – це номер ТЦК. Мовляв, так військкоми хочуть виявити ухилянтів. Звісно, що це все жарти.

Раніше офіцер-морпіх відповів, чи реально з ухилянта зробити мотивованого воїна.

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