Жартома запропонував вистрілити: на Харківщині жінка поцілила у чоловіка з автомата, яким той хизувався перед гостями

У Харківській області жінка застрелила чоловіка під час застілля.

У Харківській області жінка застрелила чоловіка із зброї, якою він хизувався перед гостями під час застілля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

Трагедія сталася 8 листопада в селі Височинівка Чугуївського району. Під час застілля з друзями 45-річний чоловік почав показувати присутнім автомат Калашнікова-74. Він дослав патрон до патронника і передав зброю своїй 51-річній дружині та запропонував їй вистрілити в його бік.

Жінка натисла на пусковий гачок і влучила в благовірного. Від отриманих ран він помер на місці.

"За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину2. - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що на Закарпатті під час сварки батько вбив 28-річного сина. Чоловік вдарив свою дитину ножем у серце.

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