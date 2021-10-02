Жартувала та їла яблука: у Дніпрі водійка Lexus, тікаючи від копів, протаранила авто та знесла огорожу (фото)

Жартувала та їла яблука: у Дніпрі водійка Lexus, тікаючи від копів, протаранила авто та знесла огорожу (фото)

Винуватиця ДТП під час затримання поводилась не агресивно, а навпаки - сміялась.

У Дніпрі на Балашівському узвозі дівчина на Lexus влаштувала погоню із патрульною поліцією. Вона врізалась у припарковане авто та розгромила огорожу.

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Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП сталась 2 жовтня о 2:30. Видання з посиланням на патрульну поліцію повідомляє, що дівчина перебувала у стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона, намагаючись втекти від поліції, врізалась у мінівен, а потім на швидкості протаранила огорожу, яку від удару відкинуло на 5 метрів. Після цього авто більше не могло їхати і поліція затримала порушницю.

Водночас, за даними ЗМІ, винуватиця ДТП під час затримання поводилась не агресивно, а навпаки - вона сміялась, жартувала та їла яблука. Дівчина в аварії не постраждала. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, поблизу центру Львова авто збило на переході жінку з двома дітьми.

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