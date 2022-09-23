Жданов дав просту пораду, як ухилитися від голосування на псевдореферендумах

Найнадійніший спосіб уникнути участі в “референдумах” на окупованій території — зробити вигляд, що нікого немає вдома.

Українцям на окупованих територіях, де проводяться псевдореферендуми про приєднання до РФ, треба просто не відчиняти двері його організаторам.

Таку пораду дав військовий експерт Олег Жданов.

“У соцмережах це вже давно розповсюджують таку рекомендацію: не відчиняйте двері, причаїться і сидіть тихо, як миші. Вдавайте, що вас нема вдома. Постукають — і підуть, не будуть вони пів години сидіти під дверима і виловлювати. Вибивати двері і влаштовувати погроми теж навряд чи будуть. Тому — просто не відчиняйте двері”, - наголосив він.

Жданов закликав українців не вступати в контакт з організаторами референдумів, щоб не бруднити себе і свою совість.

Нагадаємо, російські окупанти винесуть три питання на "референдумах" на захоплених територіях України: входження до складу РФ на правах суб’єкта, залишити все, як є та проти всіх.

Читайте також: