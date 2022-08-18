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Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні

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Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні

Фото: ТСН.ua

23-24 серпня в Україні очікують ймовірну масовану ракетну атаку збоку РФ.

Окупанти можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні 23 та 24 серпня, оскільки Путін любить прив'язуватися до дат, а саме у ці дні українці відмічають найбільш знакові події – День Державного прапора та День Незалежності.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі "FreeДом".

"У нас є дві дати – День Державного прапора 23 серпня і День Незалежності 24 серпня. Ось це дві ймовірні дати, коли може бути завданий ракетний удар", - сказав експерт.

За словами Жданова, якщо б Росія хотіла відімстити за кримські "хлопки" і завдати ракетного удару, вона б вже давно це зробила. Тому зменшення інтенсивності ракетних ударів окупантів по Україні, яке зараз спостерігається, може свідчити про підготовку Росії до Дня Незалежності України.

"Якщо вони цього не роблять одразу, це означає, що вони готуються до чогось. Путін дуже любить символізм, дуже любить прив'язуватися до якихось дат, символів, знакових подій, а для нас День Незалежності – сьогодні найбільш знакова подія", - сказав експерт.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4547
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