Жданов назвав "зернову угоду" дуже поганою і вбачає в ній військову небезпеку

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що вбачає військову небезпеку в укладеній у Стамбулі 22 липня угоді про експорт зерна з українських портів.

Експерт зауважив, що в угоді не прописано, хто гарантуватиме, що Росія не прорветься до українських портів під час вивезення збіжжя.

Про це Жданов розповів у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Так, цілком бачу (військову небезпеку – ред.). Скажу більше, що в самій угоді взагалі не прописане це питання безпеки, хто гарантує, що Російська Федерація не використає момент для того, щоб увірватися в наш порт. Там немає жодного слова про те, хто бере на себе відповідальність, і хто дає гарантії безпеки нашим портам", – заявив військовий експерт.

Він також прокоментував заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про те, що в разі провокацій з боку РФ під час вивезення зерна буде дана військова відповідь.

"Це можливо тільки в тому випадку, якщо кораблі Чорноморського флоту увійдуть у зону ураження того ж самого комплексу Harpoon. А якщо прилетить декілька "Калібрів" і потоплять той суховантаж, який буде завантажуватися зерном, хто буде нести відповідальність?" – звернув увагу Жданов.

"Другий момент – хто буде знімати міни? Там написано, що будуть зніматися ці міни. А, відповідно, якщо зніматися, то – третьою стороною. Хто ця третя сторона – взагалі невідомо і не прописано в цій угоді. Аж до застосування мінних тральників. А це означає, що ми повинні надати формуляри мінних полів. І нам потім що робити? Переставляти? Де гарантії, що ці формуляри не попадуть до російської сторони?" – пояснив військовий експерт.

"На мій погляд, дуже погана угода. Не коштує вона тих грошей", – додав він.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна.

В межах домовленостей мають бути розблоковані три порти: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Саме з них Україна розпочне експорт вже найближчими тижнями.

Зауважимо, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що в межах "зернової угоди" не буде розмінована жодна ділянка узбережжя, окрім певного фарватеру. Він також назвав абсолютно нереальним, що Росія під приводом функціонування цього коридору зможе висадити десант.

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