Жданов пояснив, чому військові їздять на бронеавто нагорі, а не всередині

Переміщатися на броньованій машині нагорі є більш безпечно, аніж всередині авто.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, коли під час наїзду на міну чи влучання снаряда в бронемашину, якщо екіпаж всередині, то вижити майже неможливо.

Про це Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі 15 серпня.

"Досвід усіх воєн показує, що їхати сверху на бронеавто - більш безпечно, аніж всередині машини. Тому що під час наїзду на міну чи влучання снаряда в бронемашину, якщо екіпаж перебуває всередині, то це фактично гарантована братська могила. Вижити всередині бронеавто майже неможливо. Коли вони йдуть в бій, то піхота виходить із броні, наступає, прикриваючись бронемашиною. Екіпаж воює на своїх штатних місцях. Екіпаж захищений більше всіх, оскільки передня частина бронеавто, як правило, найбільш міцна", - сказав він.

Жданов додав, якщо під час вибуху екіпаж бронеавто перебуває нагорі, існує більша ймовірність вижити. Військовий може отримати контузію чи травму, але залишиться живим.

"Коли (військові - ред.) їдуть сверху на броні і якщо міна чи снаряд розривається поряд, то, звичайно, уламками може вбити людей, які перебувають на броні. Але загалом під час фугасного вибуху більша частина уламків йде вверх - і людей може максимум скинути з броні, вони можуть отримати травми чи контузію, але залишаться живі. Скрізь особовий склад їздить сверху на броні", - пояснив він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів про "таємний" четвертий міст на Херсонщині.

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