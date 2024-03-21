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Жданов пояснив незвичайний свист, який мешканці Києва чули під час ракетної атаки

Жданов пояснив незвичайний свист, який мешканці Києва чули під час ракетної атаки

Військовий експерт Олег Жданов / Фото: ТСН.ua

Це пов'язано з роботою ППО.

Багато мешканців Києва пишуть у Мережі, що чули незвичний свист під час ранкової ракетної атаки. Річ у тім, що він зазвичай утворюється від крилатих ракет, коли їх збиває комплекс ППО.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав в коментарі ТСН.ua.

Як пояснив фахівець, коли ракета летить, вона видає звук, як звичайний реактивний літак. Вона дозвукова.

"Всі бачили у фільмах про війну, як збивають літак – далі він пікірує. Коли в ракету влучає ракета комплексу ППО, вона загорається, розпадається на уламки і з таким самим характерним свистом, як бомбардувальник, що пікірує, падає на землю", – зауважив військовий експерт.

Нагадаємо, вночі проти четверга, 21 березня, російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні крилатими й балістичними ракетами. Силами ППО було знищено 31 ракету.

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