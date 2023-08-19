Жданов припустив, чи примушуватимуть Україну до перемовин за результатами контрнаступу

Нерідко лунають версії про те, що наші партнери негласно визначили нам час до нового року – які території звільнимо, ті й залишиться за нами, а далі нас примушуватимуть сісти за стіл переговорів. Навряд чи так станеться, бо тоді наші партнери програють у цій війні.

Про це на своєму Youtube-каналі сказав військовий експерт Олег Жданов.

Захід поставив на перемогу України

На думку військового експерта, до нового року визначено максимальний час – те, що за цю кампанію, у цей контрнаступ, ми зможемо відвоювати. Були розмови, що якщо цей контрнаступ не виконає повністю завдання, ми не вийдемо на межі 1991 року. Отже, буде другий контрнаступ, можливо і третій.

"Те, що наші партнери регулюють хід воєнних дій – тут я не маю сумніву. Але що вони не зупинятимуться на півдорозі – тут у мене впевненості більше", – констатував Жданов.

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Раніше союзники чекали, продовжує він, що Київ впаде за три дні, і готові були проковтнути цю путінську витівку. "Але коли ми чинили опір і довели, що ми здатні відстояти свою незалежність і суверенітет, вони зробили ставку на це, на нашу перемогу", – підсумував Жданов.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що контрнаступ наших військових поблизу Роботино Запорізької області та Урожайного на Донеччині, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів. Йдеться про триешелонну лінію оборони окупантів на південному напрямку.

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