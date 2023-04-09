Жданов розповів, чи може Україна виготовляти ядерну зброю

Жданов вважає, що в Україні є всі умови для виготовлення ядерного озброєння.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна може самостійно виготовити ядерне озброєння. Для цього потрібне лише політичне рішення.

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Жданов розповів, що в України є можливість самостійно виготовляти ядерне озброєння. Для цього лише потрібно збудувати збагачувальну фабрику.

"Річ у тому, що від мирного атома до військового всього один крок. У нас є не тільки науково-технічний потенціал, у нас є і виробничий потенціал. Ми можемо самостійно виробляти та збагачувати уран", - переконаний експерт.

Олег Жданов розповів, що в Україні є сировина для виготовлення ядерної зброї, що найважливіше.

"Найголовніше - у нас є сировина. І Україна, якщо буде політичне рішення, може стати країною із замкнутим циклом виробництва - від видобутку урану до виробництва ядерного озброєння", - переконаний він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що розміщення ядерної зброї в Білорусі не захистить цю державу від НАТО, а навпаки, так Путін зробив сусідню країну "мішенню номер один".

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