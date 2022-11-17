Жданов розповів, чи надходить зараз вода до Криму: до чого тут Каховська ГЕС

Якби окупанти підірвали Каховську ГЕС, впав би рівень води і вона перестала б надходити на півострів.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що на сьогодні вода з території України надходить до окупованого Криму – саме тому російські загарбники так берегли дамбу Каховської ГЕС.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблогу.

"Щойно мова заходить про Каховську ГЕС, я щоразу підкреслюю, чому росіяни її бережуть, як зіницю ока. Тому що саме ця дамба забезпечує рівень води у Дніпровському водосховищі для наповнення Північнокримського каналу. Якщо Каховську ГЕС підірвати, вода впаде і кримський канал залишиться без води", – пояснив військовий експерт.

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Він також нагадав, як у перші дні захоплення росіянами Нової Каховки вони одразу ж відкрили на ГЕС шлюз Північнокримського каналу і пустили воду на окупований півострів.

"Треба зазначити – не просто вода йде до Криму. У перший же тиждень, щойно російські війська зайшли до Нової Каховки, це було перше захоплення шлюзу Північнокримського каналу. Вони дуже швидко розчистили запобіжну дамбу, знищили, підірвали, яку ми будували. За шлюзом одразу була збудована дамба, щоб на випадок, якщо шлюз навіть хтось відкриє, то дамба не давала можливості заходити дніпровській воді до Криму. Так от вони підірвали цю дамбу, розчистили канал і одразу ж відкрили шлюз. Не просто відкрили шлюз, а РФ все це зняла на камеру", – розповів Жданов.

Нагадаємо, Північнокримський канал до 2014 року забезпечував до 85% потреб Криму у прісній воді. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року Україна перекрила канал зі свого боку, посилаючись на те, що за Женевською конвенцією забезпечення водою покладається на державу-агресора.

За оцінками депутата Херсонської облради Сергія Хланя, коли ЗСУ звільнять місто Таврійськ, яке розташоване між Новою Каховкою та Каховкою, тоді можна говорити про перекриття води до Криму.

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