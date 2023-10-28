Жданов розповів, як Україна буде реагувати на атаки РФ по об'єктах енергетики

Росіяни можуть на собі відчути, що таке блекаут.

Україна може атакуватиме енергетичну інфраструктуру агресорки Росії у відповідь на аналогічні удари, аби росіяни побачили, що таке блекаут.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Звичайно ж, будемо. Навіть секретар РНБО Олексій Данілов говорив про те, що відповіді тепер будуть дзеркальними. Ми мовчати не будемо. На кожну підстанцію ми будемо знищувати підстанцію на території РФ. Нехай теж сидять в блекауті, щоб вони розуміли, що це таке", - зазначив він.

Він наголосив на тому, що Україна на відміну від РФ вже має великий практичний досвід, адже торік ми українці сповна відчули відключення світла.

"Не тренування, а реальний досвід, як долати енергетичні блекаути в холодну пору і темну пору року, коли день дуже короткий, а ніч дуже довга. У них цього немає. Отже, у нас тут навіть буде перевага. Відповідати ми будемо жорстко, на кожен випад у бік нашої енергетичної системи", - наголосив Жданов.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що відповідь України буде дуже потужною на атаки РФ по енергосистемі. До слова, таку думку також висловив і президент Володимир Зеленський.

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