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"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ показали, як знищують вертоліт окупантів на острові Зміїний (відео)

"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ показали, як знищують вертоліт окупантів на острові Зміїний (відео)

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"Женемо ворога з кожного клаптика землі": ЗСУ показали, як знищують вертоліт окупантів на острові Зміїний (відео)

УНІАН

Збройні сили України вкотре завдали удару по силам російських окупантів на острові Зміїний.

Вслід за катерами Збройн сили України знищили ворожий вертоліт.

Відео ліквідації ворожого гелікоптера показали в Оперативному командуванні "Південь".

"Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як ЗСУ за допомогою "Байрактара" знищують вертоліт, який завис у повітрі над островом Зміїний. Разом з ним на концерт до Кобзона відправився особовий склад, який перебував у вертольоті та поруч.

Нагадаємо, що біля острова Зміїний в акваторії Чорного моря ЗСУ знищили російський десантний катер типу "Серна".

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