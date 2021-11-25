Летів на червоний сигнал світлофора: очевидиця розповіла про момент ДТП у Харкові, в якій вантажівка розчавила таксі

Жінка переконує, що бачила, як водій вантажівки їхав на "червоний" сигнал світлофора.
Очевидиця ДТП у Харкові, у якій вантажівка розчавила таксі, розповіла про момент аварії. За її словами, жертв могло бути більше, адже під вантажівку ледь не потрапив автобус.
Відео розмови із жінкою опублікував телеграм-канал "Труха. Харків".
За словами жінки, вона їхала рейсовим автобусом, коли побачила, як біля них на швидкості їде вантажівка.
"Пасажир автобуса встиг закричати водієві: "Стій". Тоді ця вантажівка пронеслася повз наш автобус. Після цього ця фура зачепила автомобіль Lanos, перекинулася і впала на таксі. Це дуже страшно, бо якби цей чоловік не закричав водієві, то в аварію міг потрапити і наш автобус", - каже жінка.
Жінка переконує, що бачила, як водій вантажівки їхав на "червоний" сигнал світлофора.
Нагадаємо, у Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка із щебенем перекинулася посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей.
У поліції повідомили, що у ДТП є загиблі, їхня точна кількість встановлюється.
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