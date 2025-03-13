Жертва домашнього насильства помстилася кривднику: здала його з незаконним "урожаєм"

У Новокодацькому районі Дніпра жінка викликала поліцію через домашнє насильство, однак її співмешканець утік до приїзду правоохоронців.

Про це повідомили в поліції регіону.

Жінка поскаржилася на побої та висловила бажання подати заяву. Вона також повідомила правоохоронцям, що її співмешканець вирощував та зберігав наркотики на горищі.

Піднявшись до сховку, поліцейські виявили велику кількість висушених рослин наркотичного походження. Для подальшого розслідування на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила знайдені речовини.

Нагадаємо, на Львівщині 47-річний чоловік напав на восьмикласника прямо на шкільному подвір’ї. Хлопець отримав струс головного мозку та забої.

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