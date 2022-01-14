Жертви домашнього насильства в Україні припинили мовчати: кількість звернень зросла на 56%

Протягом 2021 року було зареєстровано 326 тисяч випадків домашнього насильства.

За минулий рік в Україні кількість звернень до правоохоронців щодо домашнього насильства збільшилася більш ніж у два рази — на 56%, якщо порівнювати з 2020 роком.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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У відомстві зазначили, що постраждалі стали менше замовчувати факти домашнього насильства.

У 2021 році до поліції про домашнє насильство заявили на 56% більше громадян; складено на 10% більше адмінпротоколів, винесено на 19% більше термінових заборонних розпоряджень щодо кривдників. Облік ґвалтівників також розширився на 11%.

Якщо говорити про кількість звернень, протягом 2021 року було зареєстровано 326 тисяч випадків домашнього насильства, у 2020 році – 209 тисяч.

У поліції кажуть, що спостерігається тенденція до викриття сімейного насильства – громадяни перестали замовчувати цю проблему.

У різних куточках світу тисячі людей вийшли на акції у Міжнародний день боротьби з насильством над жінками

Нагадаємо, священника УГКЦ зі Львова вже двічі за рік притягують до відповідальності за домашнє насильство. Чоловік агресивно себе поводив з дружиною, матюкався до неї та погрожував розправою.

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