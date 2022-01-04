Жертви новорічних гулянь на Одещині: смерть 19-річного хлопця і травмовані феєрверками діти

31 грудня 2020 року більшість країн збирається святкувати Новий рік без глядачів та яскравих салютів в умовах карантину / Pexels

Правоохоронці опрацювали сотні викликів.

В Одеській області кілька людей травмувалися під час запуску феєрверків. Серед постраждалих – двоє дітей.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП в Одеській області.

"Через необережне поводження з піротехнічними виробами під час їх запуску травмувалися четверо жителів Одеси, Ізмаїла та Білгорода-Дністровського. Серед них двоє чоловіків та двоє дітей 9-ти та 11-ти років. У всіх них переважно травмовані руки", – розповіли правоохоронці.

Крім того, також в період новорічних святкувань правоохоронці зареєстрували п’ять дорожньо-транспортних пригод з травмованими та загиблими в Одесі, Подільському, Болградському та Березівському районах.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 та ст.286-1 Кримінального кодексу України. Встановлено, що троє водіїв сіли за кермо напідпитку.

Зокрема, в селищі Ширяєве 51-річний водій на автомобілі "Москвич" наїхав на 19-річного пішохода, який йшов по узбіччю дороги. Хлопця доправили до лікарні, де він помер від отриманих травм.

Водія перевірили на вміст алкоголю в крові – медогляд показав, що він був нетверезий.

Нагадаємо, за першу добу нового року правоохоронці Одеської області опрацювали 987 викликів. Патрульні виїхали на 28 бійок та припинили 35 конфліктів. Також до поліцейських 19 разів зверталися учасники сімейних сварок і жертви домашнього насильства.

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