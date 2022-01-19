Жінку викрали та вбили: підозрювані у розправі над 11-річним хлопчиком на Запоріжжі зізнались у ще одному злочині

Жінку викрали та вбили: підозрювані у розправі над 11-річним хлопчиком на Запоріжжі зізнались у ще одному злочині

Жінка вважалась безвісти зниклою.

Підозрювані у жорстокому вбивстві 11-річного хлопчика на Запоріжжі, зізнались у ще одній розправі. Їхньою жертвою стала 48-річна жінка, яка вважалась безвісти зниклою.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

Під час слідства один із підозрюваних зізнався у викраденні та вбивстві 48-річної жінки. Він розповів, що через конфлікт зловмисники 24 вересня 2021 року вбили 48-річну жительку Якимівського району. Речі жінки вони спалили, а її тіло викинули в річку.

Під час слідчих дій правоохоронці знайшли труп безвісти зниклої жінки.

"За даним фактом відкрито ще два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі", - додали у поліції.

Нагадаємо:

У Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова , який зник 5 місяців тому. Його виявили поблизу селища Якимівка. Хлопчик виховувався в інтернаті, а з рідних мав бабусю. Про його зникнення стало відомо 29 серпня 2021 року.

Правоохоронці затримали двох рецидивістів, яких підозрюють у вбивстві 11-річного хлопчика, якого розшукували 5 місяців. Чоловікам повідомлено про підозру.

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