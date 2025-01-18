"Жигулі, багі, туман та ніч": офіцер ЗСУ розповів про тактику штурмів ворога

Ворог наразі знімає підрозділи з інших напрямків, щоб перекинути їх на Покровськ.

Російські загарбники останнім часом почали здебільшого використовувати легкові автомобілі та базі для штурму позицій ЗСУ.

Про це в етері Еспресо розповів офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький.

Він заявив, що ворог наразі знімає підрозділи з інших напрямків, щоб перекинути їх на Покровськ.

"Наразі тривають штурми. Ворог переважно пересувається на легкових автомобілях і на багі. Уже стало закономірністю, що вони пересуваються саме на легкових автомобілях марки "Жигулі" різних моделей", - зауважив Цехоцький.

Крім того, офіцер розповів, що ворог використовує погодні умови і пересувається здебільшого вночі або у тумані, щоб підбиратись ближче до позицій ЗСУ та накопичувати ресурс. В свою чергу ЗСУ виявляють такі пересування.і оперативно знищують живу силу ворога.

"Загалом на Покровському напрямку Сили оборони знищують близько 300 окупантів, і така цифра плюс-мінус кожної доби. Бачимо, що окупанти своїх намірів не припиняють. На південний захід від Покровська загарбники намагаються кидати сили. Також є інформація, що ворог з інших напрямків знімає підрозділи, але того успіху, який вони собі намітили, не досягають", - наголосив Цехоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ займаються ліквідацією "плацдарму" росіян на березі річки Оскіл.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог просувається на фронті і окупував три населені пункти.

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