Жила з трупами 3 тижні: у Тернополі мама і донька померли від голоду, ще одна у вкрай важкому стані

Жінка наразі не пояснила, чому жила у квартирі з мертвою сестрою та мамою.

У Тернополі правоохоронці виявили у квартирі на вулиці Братів Бойчуків жінку, яка проживала з мертвими матір'ю та сестрою приблизно 2-3 тижні. За попередньою версією судмедекспертів, двоє жінок померли від голоду, але чіткіше визначити причини смерті важко через розкладення тіл, повідомляє ZAXID.NET.

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Поліції наразі не вдалося допитатися в тернополянки, що сталося з її рідними і чому вона не повідомила про їхню смерть.

За словами сусідів загиблих, вони ще місяць тому бачили, як 55-річна Любов Є., яка залишилась живою, виходила з дому за продуктами та на пошту, оплачувати комунальні послуги. Ще на початку 2020 року жінка працювала медсестрою в одній із міських лікарень. Коли ж почалася пандемія, то вирішила звільнитися з медзакладу і доглядати за старенькою матір'ю та сестрою з інвалідністю. Судячи з усього, родина з трьох жінок жила лише на пенсію 78-річної Стефанії Є. і на пенсію з інвалідності 50-річної Людмили, яких і виявили у помешканні мертвими.

Неладне запідозрили сусіди жінок. Кілька тижнів потому вони побачили платіжки, які були запхані у двері і подумали, що сім'я кудись виїхала, а коли в під'їзді відчули неприємний запах, то викликали поліцію.

Відкривши двері, правоохоронці, свідки і сусіди побачили, що там було три жінки. Дві з них були мертві, а одна жінка була жива.

55-річну Любов Є. екстренно доправили до лікарні. Вона була у вкрай важкому стані, непритомна.За словами медиків, жінка дуже схудла через дуже тривале голодування і важить 30 кілограмів. Її артеріальний тиск був дуже низьким – 60 на 40.

Лікарі вже кілька днів борються за її життя. Наразі Любов вже отямилась, але самостійно ще не їсть, тому її годують її через зонд та венозно.

"Стан її залишається важкий, йде боротьба за її життя. Вона вкрай важка, але з незначним покращенням. Вона стала притомною, називає своє ім’я, артеріальний тиск піднявся на 100 на 60", – розповів завідуючий відділення анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської лікарні швидкої допомоги ​Петро Комар.

За словами поліції, у жінки є явні психологічні порушення, через що наразі її не змогли допитати. Вона лише говорить, як її звати і називає імена своєї матері та сестри.

Нагадаємо, через смерть жінок у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (природна смерть).

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