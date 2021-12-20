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Жили без електрики та тепла: в Одеській області з родини забрали дітей

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Жили без електрики та тепла: в Одеській області з родини забрали дітей

pixabay.com

Подружжя ігнорувало батьківські обов'язки.

У місті Арциз (Одеська область) з родини забрали малолітніх дітей. 

Про це повідомили в пресслужбі Арцизької міської ради.

У службі зі справ дітей повідомили, що подружжя ігнорувало батьківські обов'язки: малеча жила у помешканні, де відсутня електрика та джерела тепла. Подальше перебування в сім’ї малолітніх дітей загрожує їх здоров’ю та життю.

Рішення щодо влаштування неповнолітніх до державного дитячого закладу прийняли сьогодні, 20 грудня. 

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Нагадаємо, у Тернополі врятували 4-річного хлопчика, який жив в антисанітарії з агресивним співмешканцем матері, який погрожував його побити. 

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