Жили у купі сміття: у Харківській області у матері забрали чотирьох дітей

Діти жили у непридатних для життя умовах.
У Харківській області інспектори ювенальноï превенцiï разом із соцслужбами та представниками місцевої влади здійснили рейд з перевірки неблагонадійних родин. Так, в одній із сімей було вилучено чотирьох дітей.
Про це повідомляють у ювенальній превенції ГУ Нацполіції у Харківській області.
Зазначається, що учора, 1 липня, під час рейду інспектори навідалися у проблемну родину. Діти жили серед сміття і у антисанітарних умовах.
До багатодітної матері вже раніше були зауваження щодо невиконання батьківських обов’язків. Попередження не подіяли - жінка умови проживання дітям не поліпшила, тож цього разу дітей вилучили з родини.
"На жінку складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На теперішній час малечам нічого не загрожує", - розповіли в ювенальній превенції.
Нагадаємо, що в Одесі судитимуть подружжя, яке недбало ставилося до дітей. В результаті їхня 8-місячна донька померла від бронхопневмонії, а 2-річний син почав відставати у розвитку.