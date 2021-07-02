Жили у купі сміття: у Харківській області у матері забрали чотирьох дітей

Жили у купі сміття: у Харківській області у матері забрали чотирьох дітей

Діти жили у непридатних для життя умовах.

У Харківській області інспектори ювенальноï превенцiï разом із соцслужбами та представниками місцевої влади здійснили рейд з перевірки неблагонадійних родин. Так, в одній із сімей було вилучено чотирьох дітей.

Про це повідомляють у ювенальній превенції ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що учора, 1 липня, під час рейду інспектори навідалися у проблемну родину. Діти жили серед сміття і у антисанітарних умовах.

До багатодітної матері вже раніше були зауваження щодо невиконання батьківських обов’язків. Попередження не подіяли - жінка умови проживання дітям не поліпшила, тож цього разу дітей вилучили з родини.

"На жінку складено адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На теперішній час малечам нічого не загрожує", - розповіли в ювенальній превенції.

Нагадаємо, що в Одесі судитимуть подружжя, яке недбало ставилося до дітей. В результаті їхня 8-місячна донька померла від бронхопневмонії, а 2-річний син почав відставати у розвитку.

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