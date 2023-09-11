Жили у лісі та планували втечу на гумовому човні: як чоловіки на Вінниччині хотіли уникнути мобілізації 

Українські прикордонники у Вінницькій області затримали 5 українців та одного жителя Молдови. Ухилянти хотіли незаконно перетнути український кордон, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники відділу "Ямпіль" біля річки Дністер виявили 5 українців та одного громадянина Молдови. Троє жителів Харкова та двоє одеситів намагались втекти з України. Їх переправляв 44-річний громадянин Молдови.

Українці прибули до кордону та майже дві доби переховувались від прикордонників у лісосмугах. Їх там чекав "човняр" з Молдови, який за 2 тисячі доларів хотів на гумовому човні переправити їх через Дністер. Проте ухилянтів та ділка помітили українські прикордонники та затримали.

Затримання ухилянтів / Фото: Держприкордонслужба України

Стосовно громадян України, які вчинили адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП, складено протоколи, справи скеровано до суду. Також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ прикордонники направили повідомлення до поліції.

Громадянину Молдови слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 332 ККУ. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до дев’яти років.

Гумовий човен, на якому хотіли втекти за кордон / Фото: Держприкордонслужба України

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон до Угорщини та Румунії.

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