Жили у лісі та планували втечу на гумовому човні: як чоловіки на Вінниччині хотіли уникнути мобілізації 

Ухилянтів з Харкова та Одеси затримали.
Українські прикордонники у Вінницькій області затримали 5 українців та одного жителя Молдови. Ухилянти хотіли незаконно перетнути український кордон, щоб уникнути мобілізації.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Прикордонники відділу "Ямпіль" біля річки Дністер виявили 5 українців та одного громадянина Молдови. Троє жителів Харкова та двоє одеситів намагались втекти з України. Їх переправляв 44-річний громадянин Молдови.
Українці прибули до кордону та майже дві доби переховувались від прикордонників у лісосмугах. Їх там чекав "човняр" з Молдови, який за 2 тисячі доларів хотів на гумовому човні переправити їх через Дністер. Проте ухилянтів та ділка помітили українські прикордонники та затримали.
Стосовно громадян України, які вчинили адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП, складено протоколи, справи скеровано до суду. Також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 ККУ прикордонники направили повідомлення до поліції.
Громадянину Молдови слідчі Нацполіції вручили підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 332 ККУ. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі терміном від семи до дев’яти років.
Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону затримали 56 чоловіків, які спробували незаконно перетнути кордон до Угорщини та Румунії.
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