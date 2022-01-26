Жили в антисанітарії і піддавалися насильству: у Харкові у батька забрали сина і доньку

Жили в антисанітарії і піддавалися насильству: у Харкові у батька забрали сина і доньку

Підлітків передали тітці, яка погодилася за ними доглянути.

У Харкові правоохоронці забрали з родини двох підлітків. Вони жили з батьком, який пиячить і лупцює їх.

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Про це повідомляє пресслужба Харківської області.

У Харкові правоохоронці повторно відвідалу родину, в якій мешкають двоє підлітків у Київському районі та перевірили умови перебування дітей.

За інформацією поліції, що 48-річний чоловік протягом тривалого часу зловживає алкогольними напоями, стає агресивним, б'є дітей та вчиняє відносно них психологічне насильство.

"Поліцейські склали два адмінпротоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та два протоколи за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомили у поліції.

14-річну дівчинку та 12-річного хлопчика правоохоронці передали рідній тітці, яка зобов’язалася допомогти підліткам.

Нагадаємо, що раніше поліція Харкова отримала повідомлення від чоловіка, який поскаржився, що його б'є його син. Виклик не підтвердився. За адресою перебував 48-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння та двоє неповнолітніх дітей 12 та 14 років.

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