Жінці, яка відрізала голову і член чоловікові на Херсонщині, загрожує довічне

Під час застілля жінка завдала чоловікові 106 ударів у тулуб і голову.

У Херсонській області 50-річна жінка вчинила вбивство під час застілля.

Про це повідомили в обласній Херсонській прокуратурі.

"Під час застілля між співмешканцями виник конфлікт. Під час сварки жінка накинулась із ножем на 38-річного чоловіка, завдавши йому 106 ударів у тулуб і голову. Крім того, зловмисниця за допомогою ножа та молотка фактично відділила голову від тіла і наостанок відрізала йому статевий орган. На ранок, наче й не було нічого, жінка повідомила сусіду, що її співмешканець помер", - йдеться в повідомленні відомства.

Прибувши на місце, правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку. Наразі обвинувачена утримується під вартою, де очікуватиме на вирок суду.

Досудове розслідування здійснювалось ГУНП в Херсонській області. Тепер обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або найвища міра покарання - довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Рівненському районі 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному залицяльнику до своєї дружини.

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