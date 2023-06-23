"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я б такої знати не хотів": у Львівському медуніверситеті відреагували на скандал під час розподілу випускників

Ректора та членів комісії звинуватили в сексистських жартах і насмішках із прізвищ дівчат.

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, де виник скандал під час розподілу випускників на інтернатуру, заявили, що жарти, якими обмінювалися між собою члени комісії, "напевно були недоречними".

Про це йдеться у відповіді на запит ТСН.ua.

В офіційній заяві вишу пишуть, що процес розподілу на інтернатуру є для випускників дуже важливим, адже йдеться про їхнє майбутнє: працю, кар’єру, реалізацію.

"Тому відсторонитися від емоцій усім учасникам процесу, який тривав майже шість годин, важко. Жарти, якими обмінювалися між собою члени комісії, напевно були недоречними, адміністрація університету це визнає. Проте жоден з присутніх не мав на меті образити будь-кого зі студентів", – пояснюють в університеті.

У заяві члени комісії та ректор університету Борис Зіменковський просять вибачити за ті репліки, які "не мали звучати під час процедури розподілу".

Нагадаємо, що студенти звинуватили 83-річного ректора в сексистських жартах і насмішках із прізвищ дівчат. Поведінка керівника вишу викликала обурення у студентів і медиків. Вони поширили в Facebook фрагменти відеозапису з розподілу.

Також читайте Виїжджав за кордон законно і наразі виконує свої обовʼязки: у ЗСУ стали на захист скандального військкома Одещини

На одному з відео чоловік, якого студенти називають ректором вишу, висміює прізвище студентки.

"Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем – і до дітей..." – йдеться на записі.

"Та вона заміж вийде!" – відповідає інший член комісії. На що чоловік відповідає: "Та я жартую!".

Інше відео стосується студентки, яка підтверджує своє бажання стати хірургинею.

"Жінка, а хоче різати! Сумне. Я би такої знати не хотів", – каже нібито керівник вишу.

"А якби рибу фарширувала?" – відповідає хтось із комісії. Ректор продовжує: "А якщо мене заріже вночі?".

На запитання іншого студента про те, що робити зі спеціалізацією, чоловік каже: "Повіситися!".

У Львівському медуніверситеті спалахнув скандал під час розподілу випускників

Читайте також: