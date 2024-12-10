Жінка хотіла отримати "тисячу Зеленського", а втратила майже 100 тис. грн: деталі схеми

Жителька Чернівецької області втратила 100 тисяч гривень, перейшовши за невідомим посиланням.

Жителька Чернівецької області втратила майже 100 тисяч гривень, ставши жертвою шахраїв, що обіцяли їй надати "тисячу Зеленського".

Про деталі шахрайської схеми, та як не потрапити на гачок, повідомили у Нацполіції.

Жінка розповіла правоохоронцям, що в месенджері побачила оголошення про можливість нібито отримання виплати за програмою "Зимова Є-підтримка".

Перейшовши за посиланням, жінка пройшла реєстрацію, де вказала конфіденційну інформацію. Після цього з її картки зникли всі гроші – 98 960 гривень.

Слідчі поліції внесли відомості про вказаний факт незаконного заволодіння коштами буковинки до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

У поліції нагадали, що аферисти створюють фішингові посилання, щоб отримати банківські реквізити і конфіденційну інформацію користувача. Щойно людина вводить ці дані на фейковому сайті, з її електронного гаманця зникають кошти, які шахраї без труднощів привласнюють.

Як не стати жертвою шахраїв

Не переходьте за підозрілими посиланнями та в жодному разі не вводьте на невідомих сайтах такі дані, як:

ім’я користувача та паролі;

номери банківських рахунків;

PIN-коди (особисті ідентифікаційні номери);

дату вашого народження;

CVV-коди.

Інформацію про отримання додаткових грошових виплат шукайте тільки на офіційних сторінках. Зауважимо, що "Зимову Є-підтримку" можна оформити лише у банках чи додатку "Дія", або за допомогою Укрпошти.

Раніше у Мінекономіки розповіли, чи буде розкрита банківська таємниця в разі отримання "тисячі Зеленського".

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