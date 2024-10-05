Жінка кричала і задихалася: у Харкові косметологиня вбила свою пацієнтку

У Харкові затримано косметологиню, через дії якої померла клієнтка.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

За даними слідства, підозрювана, не маючи закінченої медичної освіти та відповідної кваліфікації на проведення анестезії, ввела клієнтці надвелику кількість місцевої анестезії в короткий проміжок часу. Вона перевищила рекомендовану концентрацію препарату щонайменше в 15 разів.

Жінка померла внаслідок гострого отруєння та передозування місцевим анестетиком.

На скарги пацієнтки про погане почуття вона не звернула уваги та продовжила введення препарату, а потім вийшла з кабінету, залишивши потерпілу в безпорадному стані без особистого нагляду приблизно на 15 хвилин.

"За цей час самопочуття жінки погіршилося. Вона кричала, задихалася, в неї з’явились галюцинації, судоми. Навіть після того, як пацієнтка знепритомііла, їй вводили лише протиалергійні препарати. І тільки через деякий час постраждалій викликали бригаду швидкої невідкладної допомоги. Дорогою до лікарні жінка померла. Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною її смерті стало гостре отруєння препаратом-анестетиком", - йдеться у повідомленні.

33-річній косметологині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Британії померла 33-річна мати п'яти дітей. Сталось після того, як вона зробила популярну косметичну процедуру.

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