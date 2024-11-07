Жінка на Закарпатті заявила, що "України немає, а Росія все робить правильно": чим це закінчилось

У Закарпатській області судили жінку через заперечення російської агресії. У своїх дописах у соцмережах вона розповідала про "приниження угорців", заявляла, що "України нема, а Росія ні у чому не винна".

Про це йдеться у вироку Берегівського районного суду Закарпатської області.

За даними слідства, жителька Закарпаття у Facebook писала маячну про "приниження угорів на Закарпатті, мобілізацію чоловіків без кінцівок".

У жовтні 2022 року вона опублікувала такий пост: "Україна з 25.12.1991 не реєструвала свої кордони. Оформлення кордонів України як суверенної держави не проводилося в ООН! Тому можна вважати, що Росія не допускає жодних порушень щодо України. Відповідно до договору про CSI (crime scene investigation, дослідження місця злочину) територія України є адміністративним округом Радянського Союзу. Тому нікого не можна звинувачувати в сепаратизмі та примусовій зміні кордонів України. Згідно з міжнародним правом, держава просто не має офіційно визнаних кордонів!".

Вона вважала, що все, що відбувається в Україні є "внутрішніми справами Росії".

У серпні вона звинувачувала Україну в "обстрілах цивільного населення Донецька" та заявляла про "плани Заходу із зменшення населення за допомогою біохімічних елементів". Вона опублікувала допис російської пропаганди про "біологічну зброю" в Україні.

Підсудна ще до судового засідання визнала провину та уклала угоду зі слідством.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 436-2 КК України та засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні засудили 7 колаборантів, які добровільно працюють на РФ.

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