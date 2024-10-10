Жінка називає себе "Богородицею", але "зцілює" за гроші: в Україні спалахнув новий скандал

В соцмережах спалахнув гучний скандал через жінку, яка називає себе "Богородицею". Вона начебто здатна допомогти одужати хворим людям. Для своїх махінацій вона обирає найбільш вразливих, в тому числі родини тяжкопоранених військових.

Хто це така, чому спалахнув скандал і що відомо на цю мить – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

"Богородиця" - шахрайка

У соцмережах спалахнув гучний скандал через жінку, яка називає себе "Богородицею" та начебто здатна допомогти одужати тяжкохворим людям. Цю історію опублікувала комунікаційниця Надія Потоцька. Вона написала про дівчину — Анну Луцюк, яка звернулася до неї за допомогою. Просила гроші, щоб дати жінці, яка цитую: “енергетично підтримує” її коханого, який у комі — у лікарні за кордоном.

"Мені написала малознайома дівчина. Просила гроші, щоб дати «жінці, яка енергетично підтримує» її коханого, який у комі. Далі зʼясувалось, що коханий понад півроку у комі. За кордоном у лікарні. А в Україні якась жінка «шле енергію», щоб він жив. Вона це може робити тільки тоді, якщо дівчина буде їй віддячувати. Енергія працює за обмін на кошти, як я зрозуміла. І це відбувається давно", - йдеться в повідомленні.

Жінка видає себе Богородицею та лікує за гроші

Ба більше, за словами Потоцької, ця малознайома дівчина просила про грошову допомогу в понад 25 її знайомих.

"Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію. Я не знала, як бути з цим. Але все ж вирішила опублікувати застереження", - йдеться в повідомленні.

Історія швидко отримала розголос. У коментарях до публікації люди розповідають, що “клієнтів” у Фесун багато. Дехто не знав, що донатив кошти на лікування саме в “цілительки”.

"Як прочитала це все, а ще дізналась, що людина, яка в мене просила позичити кошти саме для цієї шахрайки, то була в глибокому шоці. Так, люди у відчаї готові на все, але ж треба включати здоровий глузд", - вказано в повідомленні.

Також у коментарях під дописом з’явився коментар від користувачки Юлії Луцюк.

"Людина, яка вірить у магічну силу цієї особи, моя сестра. З якою останні контакти звелися лише до повідомлень про те, що їй потрібні гроші на спасіння коханого, а Ганна Фесун потребує за свою роботу грошей. Сестра влізла у кредити та борги. Листи та дзвінки з банків стали чимось буденним, тому що вона винна десятки тисяч гривень за духовну працю “Богородиці”. Мій тато, який був в той час на війні, намагався ці кредити гасити, тому що не знав і не бачив іншого виходу із ситуації, як і загалом наша сімʼя", - написала жінка.

Тоді вже відома нам “цілителька” вперше відреагувала на те, що несеться про неї в мережі. Ганна Фесун вийшла в ефір на своїй сторінці у Facebook та фактично підтвердила, що бере гроші за свої "послуги". Також вона ще раз нагадала, що вона – "Богородиця" та має божественну силу.

Однак вже за кілька годин на просторах фейсбуку з’явився допис, де аферу цілительки, здається, викрили. Журналіст Богдан Логвиненко написав про те, що військового у комі на ім’я Дірк, для спасіння якого одна з “клієнток” Фесун збирала кошти, скоріше за все, просто не існує. Чоловіка із Анною Луцюк звела сама “цілителька”.

"Чоловіка на фото звуть Дірк. Він начебто, за легендою, боєць Інтернаціонального легіону, який нібито в складі ІЛ брав участь в операції в Кринках, де начебто була застосована хімічна зброя і він після цього доїхав до Німеччини і почав лікування. Власне, там Дірк зробив спільне фото з потерпілою, що засвідчує єдиний їхній спільний знімок, на якому він зовсім не схожий на хворого, що отруєний газом. Тут треба відмітити, що потерпіла пише, що вона зустріла Дірка завдяки Ганні Фесун, а Ганна Фесун сьогодні заявила, що зустріла ще 4 роки тому спільних дітей Дірка та потерпілої (я теж не зразу зрозумів прикол, але йшлося про ще ненароджених дітей)", - вказано в повідомленні.

Тобто є всі підстави вважати, що Фесун підіслала чоловіка для ще більшого впливу на “клієнтку”. А сама вона майстерно опрацьовувалась “цілителькою” протягом щонайменше трьох років поспіль. Після зустрічі в Німеччині Анна Луцюк повернулась до України, а зі сторінки чоловіка почала писати людина, яка представилась донькою Дірка на ім’я Лілі.

Вже незабаром лікарі начебто ввели його в кому, щоб підтримати його життя. При цьому ні лікарні, ні безпосередньо Дірка ніхто більше не бачив. Весь цей час жінка дізнавалася про стан Дірка від людини, яка начебто вела його особисту Фейсбук-сторінку.

"Дірка регулярно мають виводити з коми, але цей момент ніяк не настає, натомість потерпіла переконана, що його життя тримається на молитвах Фесун. Все це відбувається під впливом психологічних маніпуляцій із боку тієї, хто представляється Лілі, та пані Фесун. Я та багато моїх друзів, не розбираючись у деталях, донатили на збір на підтримку життя близького нашої знайомої, але фактично також стали потерпілими в цій піраміді духопоклоніння", - вказано в повідомленні.

Що відомо про Ганну Фесун?

Так звану “цілительку” звати Ганна Олександрівна Фесун. Їй 39 років. Родом вона з міста Золотоноша Черкаської області. Жінка розлучена, має доньку. Разом із братом Дмитром вони відкрили кафе на Подолі в Києві, яке мало неабияку популярність.

Там часто збиралися люди і співали пісень — Ганна захоплювалася народним співом і знімала документальне кіно. Але невдовзі кафе закрилося. А власники приміщення подали на Ганну до суду — щоб стягнути заборгованість за оренду та несплату комунальних платежів.

У матеріалах справи зазначено, що договір оренди розірвали влітку 2020 року. А цьогоріч суд наказав Фесун виплатити понад 130 тисяч гривень протягом трьох років. А ще з неї стягнули 14 тисяч за правничу допомогу. Крім того, 2021 року через суд з Фесун хотів стягнути борги “ПриватБанк”.

Вона брала кредити, які не повернула — приблизно 105 тисяч гривень. Зараз же Ганна Фесун активно веде свої сторінки — публікує фото, проводить прямі ефіри, спілкується з підписниками. І називає себе “пречистою”.

“Я є Богородиця. Я є Втілена Богородиця Мати Всесвіту. Зцілюю Людей Родини Роди Землю. Відроджую Життя”, - тим часом переконує жінка.

"Цілителька” також відповідала на своїй сторінці на запитання людей. Зокрема розповіла, що Анна Луцюк звернулася до неї “з проханням урятувати життя”. Тож вона “пішла на зустріч” і “дала їй час на розрахунки”. Фесун відповіла, чому за божі справи та порятунок вона бере гроші.

"Якщо вас зачіпає, що інша людина заробляє своїм даром і талантом, розберіться з собою, що вас тригерить. Результати моєї праці видимі — діти народжені, зцілені родини, врятовані життя", - відповіла вона.

Чи загрожує щось “цілительці”?

У коментарі для ТСН.ua у Національній поліції України повідомили, що про ситуацію з так званою “Богородицею” знають. Але до поліції громадяни не звертались, повідомили нам правоохоронці.

"Складність полягає в тому, що жінка, яка вірить у таку допомогу, добровільно віддає або намагається віддати гроші. В ідеалі постраждала має звернутися з заявою до правоохоронних органів, яка буде прийнята, після чого буде вжито відповідних заходів. Станом на зараз питання залишається відкритим, тому що ознаки шахрайства є, а заяви, наскільки відомо — немає", - йдеться в повідомленні.

Адвокат Іван Ліберман у коментарі ТСН.ua розповів, що згідно з статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), склад злочину полягає в тому, що особа, зловживаючи довірою та шляхом обману заволодіває майном. У даному випадку — коштами.

Таким чином, оскільки даного виду діяльності, псевдоцілительства, немає в українському законодавстві, а саме немає такого КВЕДу, це не є підприємницьдка діяльність, не сплачуються податки і тому подібне. Тобто з боку закону тут від самого початку вже є склад злочину, причому відносно самої держави.

За його словами, довести склад злочину у цьому випадку дуже просто. Для цього постраждалим необхідно звернутися до адвоката і зібрати якомога більше доказів спілкування та листування з “цілителькою”.

"Після цього адвокат звертається до “Державного експертного центру” і проводить лінгвістичну експертизу. Прийде державна експертиза про те, що в таких то скріншотах або в таких аудіо-файлах, тобто в записах розмов між так званим клієнтом, тобто жертвою і так званим цілителем, справді відбувся такий то діалог. Експерт-лінгвіст проведе семантико-текстуальну лінгвістичну психолого-психологічну комплексну експертизу", - розповів адвокат.

За його словами, результат цієї експертизи і буде основним переконливим доказом того, що факт шахрайства є. Адвокат каже, що в цьому випадку не можна казати, що люди не віддають кошти добровільно. Вони роблять це під впливом обману або коли зловживають їхньою довірою.

"Вони вірять тій людині, яка нібито надає якісь неофіційні послуги. Тобто тут що по формі, що по суті є шахрайство. Причому шахрайство подвійне в даному випадку. І відносно держави як такої — не сплачує податки. Це її непрямий дохід. Людина має звітувати про непрямі доходи раз на рік до 1 квітня", - вказано в повідомленні.

Покарання, яке може загрожувати “цілительці” залежить від розміру коштів, якими вона заволоділа. Максимальний термін за шахрайство — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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