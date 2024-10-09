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Жінка отримала в’язничний термін за підпал військового авто на Кіровоградщині: подробиці

Жінка отримала в’язничний термін за підпал військового авто на Кіровоградщині: подробиці

Спалене авто Нацгвардії в Кіровоградській області / Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Зловмисниця сподівалася заробити 10 тис. грн, але грошей так і не побачила, натомість отримала шість років за ґратами.

У Кіровоградській області суд покарав жінку за підпал військового автомобіля, ухваливши вирок у вигляді шести років ув’язнення.

Про це йдеться у вироку Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

У вересні стало відомо, що СБУ і Нацполіція затримали 28-річну жительку Олександрії, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. За даними контррозвідки, жінка за вказівкою ворога навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Нацгвардії.

Згідно з судовим вироком, фігурантка під час листування в одній із Telegram-спільнот отримала пропозицію за 10 тис. грн підпалити майно військових в Олександрії. Жінка погодилася на це задля заробітку. Ворог проінструктував зловмисницю щодо виготовлення запалювальної суміші та способів підпалу.

Для виконання ворожого замовлення жінка купали пальне і 30 червня підпалила авто Mitsubishi L 200, який використовав під час служби військовослужбовець Нацгвардії. Зазначається, що обіцяну винагороду фігурантка так і не одержала.

Обвинувачувана повністю визнала свою провину. Суд визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, а також в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом. Суд призначив жінці покарання у вигляді шести років ув’язнення.

Спалене авто Нацгвардії в Кіровоградській області / Фото: Кіровоградська обласна прокуратура / ©
Спалене авто Нацгвардії в Кіровоградській області / Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

До слова, нещодавно СБУ в Києві затримала чотирьох підпалювачів військових авто. Це троє місцевих чоловіків та наркозалежна жінка.

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