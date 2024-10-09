Жінка отримала в’язничний термін за підпал військового авто на Кіровоградщині: подробиці

Зловмисниця сподівалася заробити 10 тис. грн, але грошей так і не побачила, натомість отримала шість років за ґратами.
У Кіровоградській області суд покарав жінку за підпал військового автомобіля, ухваливши вирок у вигляді шести років ув’язнення.
Про це йдеться у вироку Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.
У вересні стало відомо, що СБУ і Нацполіція затримали 28-річну жительку Олександрії, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії. За даними контррозвідки, жінка за вказівкою ворога навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Нацгвардії.
Згідно з судовим вироком, фігурантка під час листування в одній із Telegram-спільнот отримала пропозицію за 10 тис. грн підпалити майно військових в Олександрії. Жінка погодилася на це задля заробітку. Ворог проінструктував зловмисницю щодо виготовлення запалювальної суміші та способів підпалу.
Для виконання ворожого замовлення жінка купали пальне і 30 червня підпалила авто Mitsubishi L 200, який використовав під час служби військовослужбовець Нацгвардії. Зазначається, що обіцяну винагороду фігурантка так і не одержала.
Обвинувачувана повністю визнала свою провину. Суд визнав її винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, а також в умисному знищенні або пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом. Суд призначив жінці покарання у вигляді шести років ув’язнення.
До слова, нещодавно СБУ в Києві затримала чотирьох підпалювачів військових авто. Це троє місцевих чоловіків та наркозалежна жінка.
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