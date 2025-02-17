Поліція застерігає від шахраїв, які представляються операторами мобільного зв’язку.

На Хмельниччині жінка після розмови з представником компанії мобільного сервісу втратила 25 тисяч гривень.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

До райуправління поліції у місті Шепетівка звернулась місцева мешканка із заявою про шахрайство.

"До 36-річної шепетівчанки зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником компанії мобільного зв’язку. Псевдооператор повідомив, що у жінки закінчується термін дії SIM-картки, та запропонував подовжити його в телефонному режимі. Потерпіла виконала всі вказівки "оператора", а також повідомила йому персональну інформацію. Після цього з її рахунку зникло 25 тисяч гривень", – повідомили у поліції.

Шахраї почали представлятися операторами мобільного зв’язку / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Працівники поліції розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події.

Правоохоронці вкотре закликають громадян дбати про безпеку фінансового номеру та не називати кодів та паролів незнайомцям, не повідомляти особистих даних та не виконувати жодних вказівок.

Нагадаємо, українців попередили про нових шахраїв: ким прикидаються і як діють.

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