Жінка померла, чоловік втратив пам'ять, дочка в комі: під Одесою ціла родина отруїлася невідомою речовиною

В обставинах події розбираються правоохоронці.

На Одещині сім'я із трьох осіб отруїлася невідомою речовиною. Внаслідок чого одна людина загинула, ще дві постраждали.

Про це пише "Думаська".

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Як стало відомо, про подію в поліцію повідомили місцеві мешканці, які переймалися своїми сусідами — ті довго не з'являлися у дворі. Коли вони зазирнули у вікно — оторопіли: на підлозі кімнати лежало троє людей. Очевидці одразу викликали на місце правоохоронців та медиків.

Копи увійшли до будинку та виявили у приміщенні тіло 63-річної жінки, а також у несвідомому стані її 68-річного чоловіка та їхню 45-річну доньку.

“Чоловік опритомнів у лікарні, але з'ясувалося, що він нічого не пам'ятає про те, що сталося. Жінка перебуває в комі. Поліція відкрила кримінальне провадження. За неперевіреними даними, напередодні у родині був гість”, — зазначили у виданні.

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